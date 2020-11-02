Видеофакт. В Могилеве мужчину с БЧБ-флагом омоновцы скрутили и внесли в машину скорой

Мужчину с БЧБ-флагом жестко сняли с моста в Могилеве. Фотоиллюстрация. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что в Могилеве сотрудники ОМОНа УВД сняли с моста 26-летнего горожанина, сообщила БелТА. По информации правоохранителей, могилевчанин собирался совершить суицид, угрожая спрыгнуть в Днепр.

Также МВД опубликовало видео инцидента, на котором мужчина с БЧБ-флагом с "Пагоняй" стоит на мосту за ограждением, а потом его же довольно жестко снимают силовики.

- О чем с вами беседовать? Я беседовал с вами. Я человек (неразборчиво). Зачем вы здесь, зачем?! - эмоционально говорит могилевчанин омоновцам.

- Перелазь, будем разговаривать. Ты уставший, - отвечает один из силовиков.

Как уточнили в МВД, сотрудникам ОМОНа могилевчанин не пояснил причину такого своего поведения, в то же время он пытался привлечь внимание к себе прохожих и проезжавших в авто и общественном транспорте горожан.

Могилевчанина с моста снимали и удерживали несколько омоновцев. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

На место выезжали сотрудник МЧС и скорой помощи. На видео есть кадры, где могилевчанин, отвечая что-то неразборчивое омоновцам, указывает пальцем перед собой, словно требуя, чтобы силовики отошли от него немного в сторону.

Еще на видео есть кадры, где на мосту стоит скорая, а с могилевчанином разговаривает медик. Мужчина что-то объясняет врачу, но эта часть видео без звука, медик от него демонстративно отворачивается.

Далее также без звука видеокадры того, как мужчину снимают довольно жестко с моста несколько человек в темной гражданской одежде, в масках и капюшонах. В итоге сопротивляющегося мужчину скрутили и внесли за руки и за ноги в машину скорой.

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