Лукашенко - о митрополите Кондрусевиче: Ездить в Польшу и получать консультации, как разрушать нашу страну никому не будет позволено

Митрополит Вениамин во Дворце Независимости перед встречей с Лукашенко. Фото: Telegram "Пул Первого".

О том, что в понедельник, 2 ноября, Александр Лукашенко встретиться с митрополитом Вениамином, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Как уточнили в пресс-службе, в графике рабочего дня Лукашенко на 2 ноября первой назначена встреча и общение именно с главой БПЦ. Для последнего, к слову, это первый официальный визит во Дворец Независимости.

«При всех событиях, которые происходили и происходят ещё, особенно в Минска у нас – нам удаётся этот межконфессиональный мир сохранить, - сказал президент, обращаясь к митрополиту. - Конечно, не без ошибок со стороны властей, не без ошибок конфессий, но хочу, чтобы Вы меня понимали и, услышав, поняли другие: если хоть одна организация в Беларуси – будь то общественная, будь то религиозная будет нацелена на разрушение государства – Вы меня поймите, я как глава государства, по Конституции обязан защищать это государство – это первейшая моя обязанность, конечно, я вынужден буду реагировать. Примером тому является настоятель католической церкви. Ездить в Польшу и получать консультации, как разрушать нашу страну никому не будет позволено. Никому. Я хочу, Владыко, чтобы Вы, понимали мою позицию», - подчеркнул он.

Напомним, ранее Лукашенко и митрополит Вениамин общались во время открытия храма в Минском районе.

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