В Борисове ученики 6, 8 и 9-х классов ограбили киоск с курительными вейпами

В отношении одного из подростков возбудили уголовное дело за кражу. Фото: УВД Миноблисполкома.

О том, что в Борисове на днях был ограблен киоск с вейпами, рассказала пресс-служба УВД Мособлисполкома.

Кража была совершена на улице Чапаева, грабители ночью повредили металлический роллет, а потом кирпичом разбили стеклянную дверь. Из киоска подростки вынесли электронных парогенераторов и жидкостей к ним примерно на 600 рублей. Утром кражу обнаружил 23-летний владелец киоска, он позвонил в милицию.

В это время в школе 9-классникам одноклассник предложил купить вейпы, школьники сообщили об этом правоохранителям. Оперативники проверили информацию и поняли, что ученики 6, 8 и 9-х классов и являются ночными налетчиками на киоск.

В отношении одного из подростков, достигшего 14 лет, возбуждено уголовное дело. Его «напарники» поставлены на учет в ИДН. Похищенное обнаружено по месту жительства подростков и изъято.

Парней, которые заявили в милицию на одноклассника, отблагодарили за гражданскую позицию, наградив грамотами, а также портативной акустической колонкой и беспроводными наушниками.

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