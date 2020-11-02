В Борисове ученики 6, 8 и 9-х классов ограбили киоск с курительными вейпами

В отношении одного из подростков возбудили уголовное дело за кражу. Фото: УВД Миноблисполкома.
О том, что в Борисове на днях был ограблен киоск с вейпами, рассказала пресс-служба УВД Мособлисполкома.
Кража была совершена на улице Чапаева, грабители ночью повредили металлический роллет, а потом кирпичом разбили стеклянную дверь. Из киоска подростки вынесли электронных парогенераторов и жидкостей к ним примерно на 600 рублей. Утром кражу обнаружил 23-летний владелец киоска, он позвонил в милицию.
В это время в школе 9-классникам одноклассник предложил купить вейпы, школьники сообщили об этом правоохранителям. Оперативники проверили информацию и поняли, что ученики 6, 8 и 9-х классов и являются ночными налетчиками на киоск.
В отношении одного из подростков, достигшего 14 лет, возбуждено уголовное дело. Его «напарники» поставлены на учет в ИДН. Похищенное обнаружено по месту жительства подростков и изъято.
Парней, которые заявили в милицию на одноклассника, отблагодарили за гражданскую позицию, наградив грамотами, а также портативной акустической колонкой и беспроводными наушниками.
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