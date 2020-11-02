На трассе Минск - Гродно снизили скоростной режим на 20 км/час

На зимний сезон ради безопасности на трассе М6 возвращают скоростные ограничения. Фотоколлаж: ГАИ Гродно.

О том, что со вторника, 2 ноября, на трассе М6 направлением из Минска в Гродно снижается скоростной режим, пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома сообщила в официальном сообществе во ВКонтакте.

Ограничение вводится на зимний период и связано с ухудшением погодных условий. На 20 километров, то есть до 100 километров в час, снижены скоростные ограничения для легковых авто на участке магистрали от 91-го до 211-го километра (примерно до Щучина. - Ред.). О том, что будут вводиться при этом какие-то ограничения для грузового транспорта, не сообщается.

- Решение принято в связи с ухудшением погодных условий и приближением зимы. Ограничение продлится до 1 марта. Просим водителей учитывать эту информацию, - прокомментировали в ГАИ.

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