Вороны загнали огромную сову в онкодиспансер. Как спасают птицу в витебском зоопарке?

Сова, удирая от стаи ворон, ударилась в окно онкодиспансера. Фото: Сергей ЛАЗУКО.

В Витебский зоопарк привезли на реабилитацию крупную сову - серую неясыть. Птица едва не погибла. На нее набросилась стая ворон. Спасаясь от ворон, неясыть долетела до онкологического диспансера и ударилась в окно третьего этажа.

- Когда мы приехали за птицей, она сидела в коробке, - рассказывает начальник Витебской городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Лазуко. - Особо сопротивляться не пыталась.

Неясыть отправили в Витебский зоопарк на реабилитацию.

- Сова сильно истощена, поэтому в первую очередь будем ее откармливать, - рассказала директор зоопарка Ирина Орлова. - Кормим курятиной, грызунами. Ест она пока без особого аппетита.

Если сову удастся выходить, ее отпустят обратно в дикую природу.

Совы в городах - довольно редкие гостьи. С начала года в Витебске это второй случай.

- Был еще маленький совенок, которого гоняли коты, - рассказал Сергей Лазуко. - Жители одного из дворов подобрали его, посадили на дерево повыше, чтобы коты не достали. Мы его с дерева сняли, отвезли за город и отпустили.

Серая неясыть в Беларуси довольно распространенный вид. В лесах живет 8,5 - 12 тысяч пар этих сов. Это строго ночная птица, поэтому неудивительно, что днем она оказалась беспомощной перед стаей ворон.

Сова была истощена и ослаблена схваткой с воронами, поэтому особо не сопротивлялась манипуляциям. Фото: Сергей ЛАЗУКО.