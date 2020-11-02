«У задержанных были газовые баллончики, камни, незарегистрированная атрибутика». Милиция высказалась о протестном марше 1 ноября

Протестный марш 2 ноября назвали маршем против террора Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Милиция прокомментировала протестные воскресные акции - их, по подсчетам ведомства, во всей стране было 13. Самая массовая - в Минске.

- Акция с самого начала приобрела не «мирный» характер. Практически сразу (в 14:10) с площадки возле Минского часового завода (станция метро «Парк Челюскинцев») протестующие вышли на проезжую часть проспекта Независимости и заблокировали движение транспорта в обе стороны, - комментирует официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

По версии Чемодановой, протестующие использовали самодельное взрывное устройство в районе Логойского тракта.

- Сотрудники милиции неоднократно предупреждали о недопустимости противоправных действий, предпринимали меры по пресечению правонарушений, - продолжает официальный представитель МВД. - По проспекту Независимости, а также в районе МКАД использовалось оружие со светошумовыми боеприпасами и резиновыми пулями.

Милиция сообщает о группе анархистов.

- 30-40 из них находились среди группы на улице Калиновского, - пишет Чемоданова. - Увидев сотрудников милиции на улице Карбышева, они отделились от остальных протестующих и дворами пробрались к полю возле урочища Куропаты. Дабы агрессивно настроенные молодчики не слились с толпой, не стали оттуда совершать провокации было принято решение их "отрезать". У задержанных при себе находились газовые баллончики, камни, незарегистрированная атрибутика.

В Минске и Минском районе в воскресенье задержано около 300 человек.

- Протестные акции в иных регионах республики не имели существенного распространения, а количество их участников, в основном, не превышало 10 человек, - говорят в милиции.