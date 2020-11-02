Провайдер А1 рассказал, сколько и по чьей вине в октябре не было интернета

С 10 по 30 ноября абоненты-физические лица в период получат интерактивные SMS-уведомления с предложением выбрать компенсационный пакет Фото: архив "КП"

На сайте белорусского телекомуникационного провайдера A1 появилась информация, о порядке компенсации своим абонентам, в связи с ограничениями в работе мобильного интернета в Минске 4, 11, 18 и 25 октября. Провайдер сообщает, что общее время некорректной работы сервиса составило 19 часов 27 минут. Причиной отсутствия связи и интернета послужило выполнение требований уполномоченных государственных органов и возникшее по независящим от компании причинам. За предоставленные неудобства А1 было принято решение о проведении компенсаций абонентам мобильной связи (физическим и юридическим лицам), которые столкнулись с проблемой недоступности сервисов в указанный период, в соответствии с алгоритмом, который компанией представлен на официальном сайте.

С 10 по 30 ноября абоненты-физические лица в период получат интерактивные SMS-уведомления с предложением выбрать компенсационный пакет. Для отправки данных интерактивных сообщений компания А1 использует 5-значный код, начинающийся на 411 (в диапазоне от 41118 до 41134), который появится на экране смартфона абонента как номер отправителя. Отправка абонентом ответного сообщения на этот номер с выбранным пакетом не тарифицируется.

Чтобы выбрать интересующий пакет компенсации, получателю SMS до 30 ноября необходимо только отправить ответное SMS с порядковым номером пакета, указанного в SMS. После этого компенсационный пакет будет начислен в соответствии с описанным выше алгоритмом. Чтобы воспользоваться соответствующим пакетом, у абонента должен быть подключен сервис мобильного интернета либо телефония.

Корректировки абонентских плат абонентам-юридическим лицам будут проведены в автоматическом режиме и будут учтены в счете за ноябрь.

Во время выборов правительство Беларуси для блокировки интернета в нашей стране пользовалось услугами американской компании Sandvine, которая в последующем, в одностороннем порядке, разорвала сделку. До этого президент заявлял, что интернет в Беларуси отключают из-за границы и это совсем не является инициативой власти.