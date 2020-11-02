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Жену Войтюшкевича оштрафовали на 810 рублей. Будет еще один суд

Руководитель хора Concordia Галина Казимировская находится под стражей
Дарья ЛОМОНОВСКАЯДарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Галину оштрафовали на 30 базовых величин. Фото: www.facebook.com

Галину оштрафовали на 30 базовых величин. Фото: www.facebook.com

Супругу музыканта Дмитрия Войтюшкевича Галину Казимировскую оштрафовали на 30 базовых величин (810 рублей). В этот понедельник, 2 ноября, ее признали виновной в том, что она участвовала в митинге. Судили по 23.34 КоАП РБ "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий".

- Будет еще второй суд по той же статье. Надеюсь, что ей назначат еще один штраф и выпустят, - говорит Дмитрий Войтюшкевич.

Галина до сих пор находится под стражей. Напомним, Галину Казимировскую задержали в Острошицком городке. Она руководит хором Concordia. С Войтюшкевичем они воспитывают несовершеннолетних детей.

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