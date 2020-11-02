Главный инженер БелАЭС ответил, может ли в Беларуси повториться Чернобыль

Главный инженер Белорусской АЭС Анатолий Бондарь рассказал о том, может ли в Беларуси случиться второй Чернобыль. Кадр телеканала СТВ.

1 ноября в эфире белорусского госканала СТВ выступил главный инженер Белорусской АЭС Анатолий Бондарь. По его словам, дедлайн сдачи БелАЭС в промышленную эксплуатацию может быть перенесен.

Напомним, сроки окончания строительства Белорусской АЭС постоянно смещались. "Комсомолка" писала об этом еще в марте прошлого года. Об этом заявляли источники «Комсомолки», на это намекал Александр Лукашенко, но Департамент по ядерной энергетике эту информацию тогда опровергал. Но официально о переносе сроков тогда ничего не говорили. О переносе сообщили только в августе.

Также 1 ноября Бондарь заявил, что в Беларуси невозможен Чернобыль: мол, за счет правильно выбранного проекта энергоблоки БелАЭС безопасны. По его мнению, со всеми коэффициентами реактивности активная зона рассчитана очень правильно. Он уверен, что на БелАЭС не дойдет дело даже до срабатывания систем безопасности.

- Такие эффекты реактивности, как паровой эффект, температурный, мощностной, отрицательные, - уточнил инженер. - Что это значит? При наборе мощности он не в разгон идет, а наоборот - снижает мощность. События Чернобыля и Фукусимы мы до сих пор помним. - Но при нынешней системе безопасности то, что произошло в Чернобыле 34 года назад, с Белорусской АЭС невозможно, - считает Бондарь.

Планируется, что 7 ноября в торжественной обстановке на Белорусской АЭС произойдет так называемый энергетический пуск энергоблока - электрический генератор начнет производить первую электроэнергию. Затем постепенно реактор выйдет на полную мощность. И только после этого первый энергоблок Белорусской АЭС введут в промышленную эксплуатацию. Планируется, что это произойдет в феврале 2021 года. Но сроки могут и сместиться, как это уже неоднократно бывало с другими этапами стройки Белорусской АЭС.

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