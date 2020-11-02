Белсат: Журналисты издания, которых задержали на марше 1 ноября, проходят подозреваемыми по уголовному делу

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- Затрыманыя ўчора падчас працы на Маршы супраць тэрору журналісты Зміцер Солтан (Буянаў), Зміцер Краўчук і Арцём Багаслаўскі, якія супрацоўнічаюць з тэлеканалам "Белсат", прызнаныя падазраванымі ў межах крымінальнай справы пра масавыя беспарадкі паводле арт. 342 КК, - появилось сообщение в телеграм-канале "Белсата".

Позже Белсат сообщил, что оператора Дмитрия Кравчука отпустили, он получил штраф.

Следственный комитет сообщил, что за массовые беспорядки 1 ноября возбуждено уголовное дело по той же 342 статье уголовного кодекса. Подозреваемыми проходят 231 человек.

Журналисты были задержаны 1 ноября на протестном марше. Также на марше были задержаны Александр Зенькович и Яна Трусило (фотокорреспонденты газеты "Новы Час"), Юрий Шамшур (российское информагентство ТАСС), Дмитрий Дмитриев и Елена Ляшкевич (корреспонденты "Новага Часу"). Шамшура и Ляшкевич отпустили после проверки документов.