«Мог быть в это время в этом месте». В Гомеле за участие в акции осудили вьетнамца

В Гомеле за участие в акции осудили вьетнамца Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле за участие в несанкционированном массовом мероприятии судили… вьетнамца. Это молодой человек Хоанг Куок Вьет - правда, он гражданин Беларуси и живет в Гомеле. Судя по всему, молодого человека вьетнамского происхождения заподозрили в совершении административного правонарушения при просмотре записей уличных камер видеонаблюдения.

В суде вьетнамцу показывали скриншот видео с мужчиной, которого милиционеры приняли за Хоанга и составили на него протокол. Речь идет о шествии, которое проходило в Гомеле 27 сентября. Сам вьетнамец в суде заверил, что не участвовал в акции, а на камеру мог попасть, когда возвращался домой через центр города.

Однако когда судья показал мужчине фото из материалов дела, молодой человек сразу сказал, что на скриншоте - не он:

- И прическа другая, и одежды такой у меня нет, да он и моложе меня…

Тогда судья уточнил, мог ли Хоанг оказаться в «общей массе». Тот ответил растерянно:

- Мог, наверное, когда шел домой… Но я ни в чем не участвовал, и на фото - точно не я.

- Вы не отрицаете, что могли быть в этом месте в это время?

- Мог, наверное…

Судья принял во внимание рапорт милиционеров и по протоколу за нарушение статьи 23.34 признал гомельчанина виновным, наказав штрафом в 5 базовых величин - это 135 рублей.

Молодой человек удивился решению суда и планирует его обжаловать.