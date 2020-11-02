Лукашенко: «Мусульмане на всех выборах практически на 100% поддерживали меня как президента». Фото: БелТА.

Как уже писала «Комсомолка», 2 ноября на встречу с Александром Лукашенко во Дворец Независимости приехал глава Белорусской православной церкви Митрополит Вениамин. Лукашенко рассказал ему о своем видении конфессионального мира.

- Вы знаете, что мы очень ценим тот конфессиональный мир, который нам удалось сформировать за четверть века. Может, слишком нескромно, но я горжусь, что это произошло в годы, когда мне пришлось служить нашему Отечеству. Я очень это ценю, это глубоко личное. Вы должны понимать, что мы тот межконфессиональный мир, который у нас сложился, никому не отдадим. Мы всегда будем ему привержены, - заявил Александр Лукашенко. - При этом, бывая в церкви, я всегда говорил, что оплотом этого мира является Православная церковь. Просто потому, что она гигантская по своим размерам, если сравнить с другими конфессиями.

Зашла речь и о мусульманах. Напомним, четыре года назад Александр Лукашенко вместе с президентом Турции Эрдоганом открыли минскую мечеть - на завершение ее строительства турки выделили 7 миллионов долларов. Эрдоган тогда привез с собой в Минск роту автоматчиков и два бронированных «Майбаха». Но это не спасло его от атаки соотечественников: все хотели сделать с турецким президентом селфи.

- Мусульмане никогда нам не создавали проблем, - заявил сегодня Лукашенко. - Я часто говорю, что мусульмане на всех выборах практически на 100% поддерживали власть и меня как президента. Мы никогда себе не позволим то, что недавно начал заявлять президент Франции о свободе слова и религиозных чувствах: что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман? Может, ему как раз надо посредничество между ним и мусульманами? Я могу ему здесь помочь, потому что у меня с мусульманами очень добрые отношения. Но категорически неприемлемо вмешиваться в чувства верующих. Мы никогда себе не позволим бросать камни в верующих. Моя позиция была всегда такой: каждый человек должен найти свою дорогу к храму.