Александр Лукашенко предложил помощь Макрону

«Мы никогда себе не позволим, как это президент Франции недавно начал заявлять о свободе слова и религиозных чувствах». Скрин видео: t.me/pul_1

На встрече с митрополитом Вениамином Александр Лукашенко высказался о свободе слова во Франции и о мусульманах, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

- Я часто говорю, что мусульмане всегда практически на 100% на выборах поддерживали власть и меня как президента. Мы никогда себе не позволим, как это президент Франции недавно начал заявлять о свободе слова и религиозных чувствах. Видите, у него свобода слова, но не трогай ты этого Пророка. Ну что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман и так далее? Ну, как раз, может, ему надо посредничество между ним и мусульманами? Я тут ему могу помочь, потому что у меня с мусульманами очень добрые отношения, - улыбаясь, сказал президент. - 20-летней и даже больше давности. Но категорически неприемлемо вмешиваться в чувства верующих. Особенно мусульман. Но мы же знаем, какие они вспыльчивые, реактивные бывают, когда их оскорбляешь. Это что, Макрон не знает? Знает. Я этот пример привожу, потому что мы никогда себе не позволим бросать камни в какого-то верующего. Моя позиция всегда была: каждый человек должен найти свою дорогу к храму, - добавил он.