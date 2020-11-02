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Большинству задержанных 1 ноября грозит до 3 лет по уголовному делу

CК завел уголовное дело по протестам 1 ноября, подозреваемыми по нему стал сразу 231 человек
Источник:kp.by
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Часть 1 статьи 342 Уголовного кодекса - звучит как "организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активное участия в них"

Часть 1 статьи 342 Уголовного кодекса - звучит как "организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активное участия в них"

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Следственный комитет в телеграм-канале сообщил об уголовном деле, которое возбуждено после протестов 1 ноября в Минске. Подозреваемыми по делу проходит 231 человек. Дело возбуждено по 1 части 342 статьи Уголовного кодекса. Их подозревают в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активном участии.

- Задержаны несколько сотен граждан, грубо нарушивших общественный порядок. Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителям власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций, - говорится в официальном сообщении СК. - Также повреждены объекты городской инфраструктуры и автомобиль органов внутренних дел.

Ведомство сообщает, что подозреваемых уже опросили.

Подозреваемыми по этой же статье проходят три журналиста "Белсата", которые были задержаны на марше 1 ноября.

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