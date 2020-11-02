Большинству задержанных 1 ноября грозит до 3 лет по уголовному делу

Часть 1 статьи 342 Уголовного кодекса - звучит как "организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активное участия в них" Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Следственный комитет в телеграм-канале сообщил об уголовном деле, которое возбуждено после протестов 1 ноября в Минске. Подозреваемыми по делу проходит 231 человек. Дело возбуждено по 1 части 342 статьи Уголовного кодекса. Их подозревают в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активном участии.

- Задержаны несколько сотен граждан, грубо нарушивших общественный порядок. Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителям власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций, - говорится в официальном сообщении СК. - Также повреждены объекты городской инфраструктуры и автомобиль органов внутренних дел.

Ведомство сообщает, что подозреваемых уже опросили.

Подозреваемыми по этой же статье проходят три журналиста "Белсата", которые были задержаны на марше 1 ноября.