Лукашенко: «Я не против инакомыслия, но категорически против, когда нарушается закон»

Лукашенко Митрополиту Вениамину: «Я не против инакомыслия, но категорически против, когда нарушается закон». Фото: БелТА.

Как уже писала «Комсомолка», 2 ноября на встречу с Александром Лукашенко во Дворец Независимости приехал глава Белорусской православной церкви митрополит Вениамин. Лукашенко рассказал ему о своем видении конфессионального мира.

Зашла речь и об оппозиции:

- Я не против инакомыслия. Я вообще не могу существовать в каком-то пространстве, где нет иной точки зрения. Я ведь, считаю, из трезвой, разумной оппозиции пришел к власти. Когда собираем совещание, если нет двух-трех точек зрения - откладываем. Зачем собираться тогда? Поэтому я за разные точки зрения и инакомыслие. Но категорически против, когда нарушается закон, - заявил Александр Лукашенко. - Они сейчас уже даже не мирные акции. Вы нарушаете общественный порядок, бросаетесь на милицию и прочее - там букет нарушений. Какие же здесь могут быть поблажки, если вы нарушаете закон? Если вы хотите подискутировать: студенты в вузах собрались и обсудили. Но я же понимаю, откуда ноги растут, кто им подкидывает эти идеи: идите на конфронтацию, снимайте, в телеграм-каналы вбрасывайте - за это мы вам деньги дадим. Мы же видим это.

Напомним, протесты в Беларуси идут уже почти три месяца. За это время были задержаны тысячи демонстрантов. Только на минувших выходных в Минске произошло сразу несколько громких событий. Так, марш против насилия 1 ноября прошел под звуки взрывов светошумовых гранат. Точное количество протестующих в Минске в воскресенье подсчитать невозможно - было как минимум три колонны, которые силовикам удалось рассеять. Продолжаются активности и в столичных дворах. «Соседей по двору задерживают одного за другим. За 10 дней - 10 человек» - прочитайте, что происходит в активном минском дворе на Притыцкого. А 31 октября минчане вышли на марш людей с (не)ограниченными возможностями.

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