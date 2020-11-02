Умер Владимир Карягин - один из самых влиятельных бизнесменов Беларуси

С августа 2007 года он был избран председателем Высшего Координационного совета СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства». Фото: megapolis-real.by

2 ноября в Минске не стало многолетнего главы бизнес-союзов, председателя Высшего координационного совета СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» Владимира Карягина. Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на Конфедерацию промышленников и предпринимателей.

Родился лидер предпринимательского движения 20 апреля 1952 года в городе Псков. Получил образование философа, экономиста-менеджера, финансиста.

Годы студенческой и преподавательской деятельности ознаменовались у него в организаторстве стройотрядовских движений, командовании лучшими белорусскими стройотрядами. Был также первостроителем БАМа, строил объекты транспортировки и переработки нефти и газа в Беларуси, сибирские и якутские энергетические объекты.

С 1978 по 1992 год Владимир Николаевич преподавал в таких учреждениях, как БГУ и Республиканский межотраслевой институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов отраслей народного хозяйства.

С 1993 года являлся учредителем, ректором, профессором Негосударственной академии парламентаризма и предпринимательства (позже стал почетным ректором).

С 1989 по 1999 год работал в депутатской должности, был председателем в постоянной депутатской комиссии экономического развития и бюджета. Также являлся первым заместителем председателя Минского городского Совета депутатов.

С 1988 года - глава общественных объединений предпринимателей и работодателей на местных, республиканских и международных уровнях. Благодаря его инициативам создавались сообщества производственных кооперативов БССР и СССР. Позже он был главой Союза предпринимателей Республики Беларусь, Белорусского общества защиты потребителей, Белорусского союза налогоплательщиков, Белорусской конфедерации промышленников и предпринимателей, Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей. Благодаря Карягину учреждено 22 центра поддержки предпринимателей, многие газеты и журналы, информационно-аналитические агентства.

С 20 февраля 2006 года Владимир Карягин возглавлял Координационный совет по развитию и продвижению Национальной платформы бизнеса Беларуси, редакционная комиссия НПББ.

23 августа 2007 года он был избран председателем Высшего координационного совета СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства».