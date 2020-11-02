Видеофакт. На мужчину, который запускал квадрокоптер с БЧБ-флагом, составлены протоколы за нарушение правил пикетирования

Бдительные сотрудники милиции установили, что этот же аппарат уже летал над улицей Советская 25 октября. Фото: grodno.mvd.gov.by

Cотрудниками Октябрьского РОВД Гродно 1 ноября, около 15.00, перехвачен квадрокоптер, который летал с БЧБ-флагом в районе мест прохождения протестов. Как сообщили в УВД, во время подобных мероприятий несколько раз в небе наблюдался этот летательный аппарат. Милиционеры вычислили мужчину, который управлял квадрокоптером. Им оказался гродненец, который руководит одним из частных предприятий. Сам он в массовых мероприятиях замечен не был.

На акциях, которые прошли 1 ноября, гражданин управлял гаджетом, когда сам был недалеко от Нёмана на ул. Левонабережная. Его задержали, когда квадрокоптер совершал посадку. Гродненец объяснил, что проверял потенциал своего аппарата. Просто он насмотрелся роликов в интернете. Сперва хозяин беспилотника рассказывал, что совершал полет с флагом в первый раз. Но бдительные сотрудники милиции установили, что этот же аппарат уже летал над улицей Советская 25 октября. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту полета подобного устройства в районе ОАО «Гродно Азот».

В отношении гражданина, управлявшего дроном, милиция составила административные протоколы за нарушения правил пикетирования. Это не первый случай пресечения полетов беспилотников с символикой. Ранее Министерство обороны пресекало провокацию зонда с восемью воздушными шариками с «антигосударственной символикой», который был запущен со стороны Литвы.

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