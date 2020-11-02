На полигоне под Печами скончался курсант-срочник

В военной части в Печах снова скончался курсант-срочник. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Подробности инцидента официально пока не сообщаются. Есть лишь сухая информация пресс-службы Минобороны:

- Начата проверка по факту смерти рядового Гриба Е.А., произошедшей на общевойсковом учебном полигоне. Обстоятельства в настоящее время выясняются комиссией Минобороны совместно со Следственным комитетом.

Как сообщили в Минобороны, парень по службе характеризовался положительно и был курсантом школы подготовки мотострелковых и десантных подразделений 72-го Объединенного учебного центра. Это в Печах - тех самых, где погиб Александр Коржич. Напомним, громкое дело будоражило белорусское общество осенью 2018 года. При странных обстоятельствах нашли повешенным рядового Коржича. Позже выяснилось: в Печах процветала дедовщина, началось расследование и потом и суды. Впрочем, многие считают, что расследование было проведено недостаточно тщательно, а многие виновные до сих пор не понесли должного наказания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Служить ему оставалось меньше года, редко с кем общался»: подробности гибели срочника-ракетчика. 20-летний Сергей Волошин из Гродно служил в ракетной части недалеко от vip-резиденции Гуцериева