Фото: Католики поминают умерших на Дзяды

Католики поминают умерших Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

У католических кладбищ продают цветы и лампады Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

2 ноября в Католической церкви отмечается день усопших верующих. В народе этот праздник называют Дзяды. В эту дату, а также 1 ноября, когда католики празднуют День всех святых, многие посещают кладбища, чтобы поставить лампадки и положить цветы на могилах родных и близких.

Католики массово посещают кладбища 1-2 ноября Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Традиционно накануне праздников католики приходят на кладбища, чтобы сделать уборку на могилах. Кстати, на католических кладбищах практически нет скамеек и столиков - на могилах не едят и не пьют, не кладут у памятников сладости и не наливают спиртное.

Многие приходят на кладбища в масках Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Часто кладбища расположены рядом с костелами, куда приходят верующие, чтобы исповедоваться и принять участие в святой мессе.

Священник исповедует на улице Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В некоторых приходах массовые службы решили проводить на открытом воздухе - чтобы минимизировать распространение COVID-19. Священники и многие прихожане - в масках. Недавно во всех католических епархиях Беларуси ввели меры против коронавируса.