Шахтер Юрий Корзун, который приковал себя наручниками под землей, вышел на свободу 2 ноября после 30 суток ареста

Шахтер Юрий Корзун вышел на свободу после 30 суток ареста. Фото: САЛІГОРСК.org

Шахтер Юрий Корзун, который приковал себя наручниками под землей к горнодобывающему оборудованию, вышел на свободу в понедельник, 2 ноября, после 30 суток административного ареста. Об этом сообщили в телеграм-канале «Стачком Беларуськалия».

Напомним, что Юрий Корзун был задержан 3 октября во время чаепития в Парке четырех стихий в Солигорске. Во вторник, 6 октября, состоялся закрытый суд, на котором шахтеру дали 15 суток ареста. Корзун должен был выйти на свободу 18 октября, но этого не произошло: 19 октября состоялся еще один суд над ним. Шахтеру дали еще 15 суток административного ареста.

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Юрий Корзун после смены пристегнулся наручниками в шахте, озвучив требования, одно из первых - прекратить давление на коллектив. Его оттуда принудительно вывели из-за требований безопасности (подробности).

Глава стачкома Сергей Дылевский, который проработал на МТЗ 12 лет, больше там не работает.

Уволился он сам. А потом в своем сообщении Сергей написал, что «самое низкое и бесчеловечное - шантаж родителями» (подробности).