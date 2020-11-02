В Минске к 7 ноября отроют сразу несколько объектов городской инфраструктуры. Среди них и третья ветка метро

В Минске к 7 ноября откроют сразу несколько объектов инфраструктуры Фото: Инна КОРСАК

В Минске к 7 ноября откроют сразу несколько объектов городской инфраструктуры. Среди них и третья Зеленолужская линия метро. Об этом сообщили в телеграм-канале «Минск. Официально».

Напомним, что третью ветку метро должны были открыть еще 3 июля, но этого не произошло. Затем запуск первых четырех станций, среди которые «Площадь Франтишка Богушевича», Юбилейная площадь», «Вокзальная», «Ковальская слобода», должен был состояться к 9 августа, но его вновь перенесли. Первых пассажиров новая ветка метро примет уже 7 ноября.

- Помимо третьей ветки метро к 7 ноября в Минске будут открыты ясли-сад в Московском районе, новый корпус Минского городского клинического онкодиспансера, семь школьных стадионов, водный объект «Запруда» в Заводском районе. После капитального ремонта откроется и общежитие Минского государственного профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного искусства им. Кедышко, - сообщили в Мингорисполкоме.

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