Жена Войтюшкевича Галина Казимировская освобождена из-под стражи

Галина Казимировская на свободе. Фото: facebook.com

О том, что Галина Казимировская, руководитель хора Concordia, освобождена из-под стражи, сообщил ее муж Дмитрий Войтюшкевич.

"Галя на волi!", - написал с многочисленными восклицательными знаками Войтюшкевич у себя на странице в "Фэйсбуке".

Напомним, Галина была задержана на прошлой неделе. В этот понедельник, 2 ноября, ее оштрафовали на 810 рублей. Судили ее по 23.34 КоАП РБ "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий". После обеда должен был состояться второй суд. В разговоре с корреспондентом "Комсомолки" Дмитрий надеялся, что ее супруге назначат еще один штраф, после чего освободят из-под стражи.