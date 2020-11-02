МВД: В Минске двое пьяных подростков разбили арматурой стекла в школе. Они задержаны

В МВД рассказали, что задержали двоих подростков, которые разбили окна в одной из столичных школ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве внутренних дел рассказали, что в Минске двое пьяных подростков разбили арматурой стекла в школе. Они задержаны. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Данный инцидент произошел в пятницу, 30 октября. Неизвестные повредили стекла сразу шести оконных рам на первом этаже в школе №59, которая находится по улице Лидской. Сотрудникам уголовное розыска удалось установить, что к этому причастны двое подростков 16 и 17 лет. После содеянного они поднялись по пожарной лестнице на крышу школу и повредили стекла, кондиционер и вентиляционную шахту, - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Она добавила, что все это подростки сняли на свой телефон. По словам Чемодановой, парни не учатся в данной школе, а пойти на данное преступление, как они сами рассказали, их подтолкнула чрезмерное употребление алкогольных напитков.

Подростки были задержаны. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности.

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