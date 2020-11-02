Журналисту БелаПАН Добровольскому дали 15 суток ареста. Фото: БАЖ

Журналисту БелаПАН Павлу Добровольскому, который был задержан 30 октября, дали 15 суток ареста. Об этом сообщили на сайте Белорусской ассоциации журналистов.

В суде Фрунзенского районе в понедельник, 2 ноября, осудили журналиста агентства БелПАН Павла Добровольского. Судья Юлия Близнюк признала его виновным по части 1 статьи 23.34 КоАП - участие в несанкционированном массовом мероприятии, которое прошло 18 октября.

Во время заседания было отмечено, что Павел на данном мероприятии находился в качестве журналиста и при нем было удостоверение сотрудника СМИ.

Напомним, что Павел Добровольский был задержан 30 октября. Он успел написать сообщение в редакцию своим коллегам о том, что к нему пришли сотрудники милиции. После этого его телефон стал недоступен. Чуть позже официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич рассказала, что Павел был доставлен во Фрунзенское РУВД и будет до суда находиться в ИВС.

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