Стало известно, кто из белорусских футболистов получает около 25 тысяч долларов. Фото: pixabay.com

Появились данные о том, что из белорусских футболистов зарабатывает больше остальных. Данное исследование провел портал Tribuna.by совместно с компанией Lacerta.

В большинстве случаев игрок футбольной команды получает за месяц тысячу-полторы тысячи долларов. Заработная плата лидеров команд может доходить до трех тысяч долларов. Но есть сразу пять клубов, которые являются исключением. К примеру, лидеры команды минского «Динамо» получаются 10 тысяч долларов, жодинского «Торпеда-БелАЗ» - 5 тысяч долларов, БАТЭ – 15 тысяч долларов, брестского «Динамо» - 25 тысяч долларов, солигорского «Шахтера» - 25 тысяч долларов.

Около 15 тысяч долларов получают игроки БАТЭ Станислав Драгун и Егор Филипенко, игроки брестского «Динамо» Элис Бакай и Павел Савицкий.

Зарплату около 25 тысяч долларов получают игроки «Шахтера» Никола Антич, Юлиус Сзоке и Сергей Политевич. Также зарплату около 25 тысяч долларов получает игрок брестского «Динамо» Евгений Хачериди.

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