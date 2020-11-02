Латвия, Италия Германия - с ноября снова в списке стран, после которых нужен карантин

В Минздраве сообщили, что обновился список стран, после которых необходима самоизоляция Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Министерстве здравоохранения сообщили о том, что обновлен список стран, в которых фиксируются случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

- Данный список был составлен в соответствии с учетом эпидемиологических рисков, среди которых уровень и динамика заболеваемости COVID-19, также ответных мер в стране, - сообщили в Минздраве.

В данном перечне оказались еще семь стран, которые ранее были из него исключены: Латвия, Албания, Кипр, Сан-Марино, Италия, Монако, Германия.

Люди, которые вернулись из данных стран, вынуждены будут 10 календарных дней провести в самоизоляции.

Напомним, что в Беларуси на 2 ноября уже выявлено более 100 тысяч зараженных коронавирусом. Прирост за сутки – 941 новый случай. За все время пандемии в стране скончались 989 человек.

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