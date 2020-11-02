МВД: Сотрудники милиции задержали администратора телеграм-канала «Минск. Перекрытие дорог»

В МВД сообщили о задержании администратора телеграм-канала "Минск. Перекрытие дорог" Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Министерстве внутренних дел рассказали, что сотрудники милиции задержали администратора телеграм-канала «Минск. Перекрытие дорог». Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- На 21-летнего парня вышли сотрудники ГУБОПик МВД. Как оказалось, он занимался не только администрированием телеграм-канала, но и активно обсуждал с его участниками, как можно реализовать перекрытие дорог. Данное деструктивное сообщество функционировало последние два месяца и в нем находились около двух тысяч человек, - пояснила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Она также добавила, что задержанный молодой человек также занимался разработкой плана, который касался блокировки транспорта. По словам Чемодановой, он определял места, рассчитывал нужно количество участников, распределял роли и выдавал инструкции.

- К примеру, люди выходили на проезжую часть и мешали движению общественного транспорта, а водители, которые снижали скорость, создавали заторы. Молодой человек признался, что главной целью чата была полная блокировка транспорта в Минске, - добавила Чемоданова.

Было возбуждено уголовное дело по статье за организацию и руководство действиями лиц, которые грубо нарушают общественный порядок, повлекшие за собой нарушение работы общественного транспорта.

В МВД отметили, что ранее задержанный не был судим. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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