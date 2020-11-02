В Бобруйске задержали мужчину, который поджог общественный пункт охраны правопорядка

Сотрудники милиции задержали мужчину, который поджег общественный пункт охраны правопорядка в Бобруйске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве внутренних дел рассказали, что сотрудники милиции задержали в Бобруйске мужчину, который поджог общественный пункт охраны правопорядка. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Данный инцидент произошел 28 сентября. Неизвестные подожгли опорный пункт Ленинского РОВД, который находится на улице Куйбышева в Бобруйске. Огонь повредил входную дверь, внутреннюю отделку и имущество. Тогда следователи возбудили уголовное за умышленное повреждение имущество, которое было совершено общеопасным способом, - пояснила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Она также добавила, что бобруйским сыщикам удалось установить, что к данному поджогу был причастен 42-летний мужчина.

- После того, как мужчина совершил данное преступление, он уехал в РФ. Как только он вернулся назад, его сразу же задержали. По предварительной информации, для поджога подозреваемый использовал бензин, который купил на автомобильной заправке. Он также добавил, что содеянное совершил в состоянии алкогольного опьянение и под влиянием деструктивных телеграм-каналов, - добавила пресс-секретарь МВД.

Задержанный мужчина находится в изоляторе временного содержания.

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