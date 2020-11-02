Погода в Беларуси на 3 ноября: до 16 градусов со знаком плюс, но с кратковременными дождями

Погода в Беларуси на 3 ноября Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси во вторник, 3 ноября, ожидается до 16 градусов тепла, но местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщили в БелТА.

Синоптики отмечают, что преобладать на большей территории страны будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Местами возможен туман. Ветер ожидается южный с порывами от 3 до 8 метров в секунду.

Ночью в Беларуси температура воздуха составит от 1 до 7 градусов тепла. В отдельных районах прогнозируются заморозки – от 0 до – двух градусов. Днем температура воздуха составит от 7 до 13 градусов со знаком плюс, а по западу страны – до 16 градусов тепла.

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