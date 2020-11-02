Несколько заведений Минска, которые были закрыты по решению Минздрава и санстанции, сообщили о своем открытии

Несколько заведений, которые были закрыты после 26 октября, сообщили о своем открытии Фото: Инна КОРСАК

Несколько заведений Минска, которые были закрыты по решению Министерства здравоохранения и санстанции, сообщили о своем открытии. Напомним, что проверки в заведениях были вызваны тем, что они не работали 26 октября.

Со 2 ноября снова заработали бар «Пересмешник», Enzo на Октябрьской улице, ресторан Simple и Monkey Food, который находится на Богдановича. С 3 ноября для своих посетителей снова заработает Brioche bistro. Об этом заведения сообщили на своих страницах в сети Инстаграм.

Напомним, что 26 октября некоторые интернет-магазины, языковые школы, заведения, тренажерные залы, доставки цветов не работали. Это было вызвано рядом причин: от санитарного дня до возникших технических проблем.

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