Беларусь готова купить у России вакцину от COVID-19, но пока только 100 тысяч доз по цене, которая еще обсуждается

Роман Головченко рассказал, что Беларусь может закупать российскую вакцину от "ковида" готовую или по составляющим, чтобы смешивать на месте. Фото: БелТА.

О том, что после завершения этапа клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, Беларусь готова начать ее закупки, в эфире «Беларусь 1» проинформировал Роман Головченко, премьер республики.

На первом этапе планируется закупить 100 тысяч доз вакцины от «ковида», произведенной в России.

- Начнем со 100 тысяч доз, - прокомментировал белорусский премьер и уточнил, что стоимость российской вакцины для Беларуси еще не определена.

- Цена сейчас обсуждается. Это будет зависеть от того, будет Беларусь покупать вакцину в готовом виде, или закупаться будут только ее составляющие компоненты, а вакцина уже из них будут производиться здесь, на месте, - добавил Головченко, поясняя, что все вопросы детально обсуждаются соответствующими службами.

Также премьер-министр Беларуси заявил, что речи о массовой вакцинации пока не идет, так как пока еще идут клинические испытания и это может быть преждевременным. Но все же Головченко заметил, что он рассчитывает на то, что в ближайшем периоде испытания российской вакцины в Беларуси будут завершены.

Напомним, между Россией и Беларусью существует договоренность, что наша страна будет первым государством, которому будет предоставлена российская вакцина от коронавируса для массовой вакцинации. Сейчас в Беларуси на добровольцах испытывают первую российскую вакцину «Спутник V».

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