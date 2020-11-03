В Минске из социально-педагогического центра сбежал 15-летний подросток

Даниил Чистов и раньше уходил из детдома. Фото: МВД.

О том, что милиция Минска разыскивает 15-летнего Даниила Чистова, проинформировала пресс-служба ведомства в Telegram-аккаунте «Разыскивает милиция».

Известно, что из социально-педагогического центра Центрального района столицы он ушел в понедельник, 2 ноября, примерно в 11.30 часов. Местонахождение парня сейчас неизвестно.

- Даниилу можно дать на вид 17 лет. Он высокого роста около 175 - 180 сантиметров, темноволосый, среднего телосложения. Из центра подросток ушел в ярко-синей куртке, белой байке с капюшоном, темных спортивных штанах, красной шапке и разноцветных кроссовках, - описали пропавшего парня в милиции.

Если вы знаете, где находится подросток, позвоните «102».

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