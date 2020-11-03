Головченко - о российском газе: Задолженности перед Россией нет, идут переговоры о стоимости

Белорусское правительство рассчитывает на привлекательную цену российского газа на 2021 год. Фото: pixabay.com.

О том, что в ближайшее время белорусское правительство намерено договориться о формировании цены на российский природный газ для Беларуси, рассказал 2 ноября Роман Головченко, сообщает гостелеканал «Беларусь 1».

В то же время белорусский премьер заметил, что на данный момент нет окончательной договоренности, но ведутся переговоры.

- Завершены расчеты за потребленный газ и сейчас у Беларуси нет задолженности перед Россией. В ближайшее время хотели бы выйти на формирование стоимости газа в 2021-ом году. Рассчитываем на ее привлекательность, - заметил белорусский премьер.

Также идут переговоры по нефти, годовой объем поставок на белорусские НПЗ оценивается в 18 - 24 миллиона тонн. Конкретный объем поставок, по словам Головченко, будет зависеть от техвозможностей белорусских предприятий и ситуации на нефтяном рынке.

- В принципе никаких проблем с объемами поставок нефти у нас нет, - уверен премьер-министр Беларуси.

Также Роман Головченко уточнил, что как и в 2020-ом, в будущем году Беларусь не откажется от альтернативных поставок нефти из других стран, но основные поставки - по трубопроводу из России.

- Будем пробовать различные сорта, увеличивая выход светлых нефтепродуктов. Это нормально, естественно и интересно для самих предприятий. Ситуация по поставкам нефти абсолютно прогнозируемая, - резюмировал глава белорусского правительства.

В завершении Роман Головченко напомнил, что на данный момент идет коммерческая обработка вопроса по переориентации грузов с портов Литвы на российские. Просчитываются безубыточные условия для белорусских предприятий для диверсификации логистических схем. Беларусь рассчитывает при этом на выгодные цены от российских партнеров.

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