Подробности кадровой перестановки Лукашенко в МВД и Совбезе: Вакульчика и Барсукова уволили в запас по возрасту

Совершая кадровые перестановки Лукашенко заявил, что у снятых с должностей экс-руководителей силовых ведомств новые полномочия будут шире. Фото: БелТА.

О том, что стали известны подробности произошедших 29 октября значимых кадровых рокировок в Совбезе и МВД Беларуси, сообщает БелаПАН.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что Лукашенко снял с должности главу МВД Юрия Караева, а также его замглаву Александра Барсукова и госсекретаря Совбеза Валерия Вакульчика.

Официальные документы кадровых решений появились во вторник, 3 ноября, на сайте Национального правового интернет-портала.

Уточняется, что 56-летнего Вакульчика и 55-летнего Барсукова Лукашенко уволил в запас по возрасту. Напомним, они при этом получили другие знаковые должности: Вакульчик стал помощником-инспектором по Брестчине, а Барсуков получил аналогичную должность помощника по Минску.

При этом Юрия Караева оставили в кадрах внутренних дел, но прикомандировали к президентской администрации, назначив помощником по Гродненщине.

Совершая назначения Лукашенко заявил, что направляет своих помощников на «не то что особо опасные участки, но очень ответственные участки» Беларуси. А их полномочия, как и других помощников президента по областям, будут значительно шире.

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