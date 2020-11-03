Стрельба в Вене: 2 погибших и 14 раненых. Белорусский МИД выясняет, нет ли среди них белорусов

Вечером 2 ноября неизвестные открыли стрельбу в нескольких частях Вены. Фото: Reuters.

О том, что поздно вечером в понедельник, 2 ноября, в столице Австрии прозвучала стрельба сообщал ряд информагентств.

Вооруженные винтовками люди в нескольких точках Вены открыли стрельбу по мирным людям, одно из нападений произошло рядом с синагогой. Известно о двух убитых, и еще о 14 раненных, среди которых также один полицейский.

Один из стрелявших был нейтрализован правоохранителями, других подозреваемых разыскивают. Людям рекомендуют не выходить в общественные места, усилен контроль на границах. Произошедшее нападение уже названо террористическим актом.

- В связи с терактом в Вене посольство Беларуси в Австрии связалось с местной полицией, для уточнения нет ли среди пострадавших белорусских граждан, - написала пресс-служба МИДа в своем Твиттере.

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