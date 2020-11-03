У Павла Латушко повторно подтвержден коронавирус

Павел Латушко остается на карантине. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Экс-директор Купаловского театра, член Президиума Координационного совета Павел Латушко сообщил о том, что заражен коронавирусом. Об этом он написал в своем телеграм-канале:

"Дорогие друзья, к сожалению, мой повторный анализ на COVID снова дал положительный результат, поэтому я остаюсь на карантине, лечусь и продолжаю активно работать дистанционно.

В связи с этим, хочу обратиться к вам с призывом более внимательно заботиться о себе и окружающих. Следуйте всем рекомендациям и ни в коем случае не игнорируйте простудные симптомы".

Напомним, первый раз о своем заражении Павел Латушко сообщил 22 октября - тогда он написал, что чувствует себя хорошо, что температуры у него нет, и что он находится на самоизоляции.

Павел Латушко назвал ситуацию с коронавирусом в Беларуси тяжелой и поблагодарил белорусских медиков, которые находятся на передовой в борьбе с эпидемией и спасают людей.

"Этот год дал нам как никогда понять важность взаимопомощи, поддержки и солидарности. Берегите себя, пожалуйста!" - написал Латушко.

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