Милиция заявила о задержании координаторов массовых беспорядков в Бресте 10 августа

Брестчан подозревают в том, что они выстраивали агрессивно настроенных граждан в сцепку. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

О том, что сотрудники ГУБОПиК при поддержке ОМОНа задержали мужчин, подозреваемых в применении насилия к силовикам 10 августа, проинформировала пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

По информации милиции, задержанный 32-летний брестчанин на протестах координировал действия «агрессивно настроенных граждан», также выстраивал людей в сцепку, лично применял насилие к милиционерам.

Второго задержанного, 25-летнего брестчанина, также подозревают в хулиганстве и неповиновении. Он долгое время скрывался в Каменецком районе.

Оба брестчанина - лидеры неформального фандвижения брестского ФК «Динамо». Еще мужчины входят в местный бойцовский клуб «Профессионал», участвовали в так называемых договорных драках, придерживаются неонацистской идеологии. Ранее один из задержанных привлекался к административной ответственности. А 25-летний житель Бреста, кроме административок, в августе 2020-го являлся фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве.

В отношении обоих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках.

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