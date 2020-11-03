Головченко: население Беларуси в десять раз сократило покупку валюты

Белорусы стали покупать меньше валюты. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Белорусы стали покупать меньше валюты. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1":

- По сравнению с августом объемы покупки валюты населением снизились в десять раз. Я надеюсь, что здравые чувства возьмут вверх и ситуация на финансовом рынке окончательно стабилизируется.

По его словам, призывы снимать деньги, скупать валюту, не покупать белорусские товары - это элементы скоординированной кампании, которая была призвана нанести экономический ущерб стране. Головченко считает, что благодаря действиям правительства и Нацбанка они не были реализованы.

Также премьер-министр рассказал о том, что средняя зарплата в Беларуси сейчас приближается к 1,3 тысяче рублей, а средняя пенсия - к 500 рублям.

Напомним, за девять месяцев этого года белорусы купили валюты на $7,6 млрд, а продали - на $6,063 млрд. Самым горячим месяцем стал август, поскольку после выборов люди активно снимали рубли с вкладов и скупали на них валюту. В результате было куплено $622 млн. Это на 71% больше, чем в августе 2019 года.

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