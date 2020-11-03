Послы шести стран и апостольский нунций вручили Лукашенко верительные грамоты

3 ноября Лукашенко вручили верительные грамоты послы шести государств. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что Лукашенко принял верительные грамоты апостольского нунция и послов шести государств, сообщило БелТА.

Во вторник, 3 ноября, Александру Лукашенко вручили верительные грамоты послы шести стран и апостольский нунций.

Свой представительный дипломатический характер Лукашенко подтвердили послы Венесуэлы, Ирана, КНДР, Сирии, Турции и Японии. Верительную грамоту, как сообщалось выше, вручил также и апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич.

На официальной церемонии Лукашенко высказался по каждому представителю и стране, обсудил вопросы сотрудничества и перспективы взаимодействия.

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