Послы шести стран и апостольский нунций вручили Лукашенко верительные грамоты

3 ноября Лукашенко вручили верительные грамоты послы шести государств.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
О том, что Лукашенко принял верительные грамоты апостольского нунция и послов шести государств, сообщило БелТА.
Во вторник, 3 ноября, Александру Лукашенко вручили верительные грамоты послы шести стран и апостольский нунций.
Свой представительный дипломатический характер Лукашенко подтвердили послы Венесуэлы, Ирана, КНДР, Сирии, Турции и Японии. Верительную грамоту, как сообщалось выше, вручил также и апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич.
На официальной церемонии Лукашенко высказался по каждому представителю и стране, обсудил вопросы сотрудничества и перспективы взаимодействия.
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