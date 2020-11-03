В Минске торжественно перезахоронят прах знаменитого поэта Змитрока Бядули

Так проходила эксгумация праха Змитрака Бядули. Фото с сайта Государственного музея истории белорусской литературы. Автор фото: Юрий Комисаров

Во вторник, 3 ноября, на Восточном кладбище Минска будет перезахоронен прах Змитрока Бядули, сообщает interfax.by.

Напомним, известный белорусский поэт умер в эвакуации 3 ноября 1941 года возле казахстанского Уральска, где его и похоронили. Останки шесть раз пытались вернуть в Беларусь, но безрезультатно. Благодаря усилиям Александра Сапеги, председателя Фонда Марии Магдалены Радзивилл, это удалось сделать.

День перезахоронения совпал с датой смерти писателя.

Общественное прощание с Змитроком Бядулей пройдет в филиале музея "Беларуская хатка" (улица Рабкоровская, 19), в доме, где он жил и работал с 1914 по 1918 год. Вход для желающих проститься с классиком будет открыт 3 ноября, с 11.00 до 13.00. Захоронение состоится в 14.00 на Восточном кладбище (сектор 26).

В перезахоронении примет участие сын поэта Ефим Самуилович Плавник.

- Когда-то, почти 80 лет назад, наша семья хоронила отца, - рассказывал он "Комсомолке". - Теперь я это действо не воспринимаю как похороны или что-то особо мрачное. Нет, можно сказать - это возвращение на Родину. И как будто и не было этих 80 лет.

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