Лукашенко представителю Ватикана: Рассчитываем на конструктивную роль Католической церкви в Беларуси

Апостольский нунций прибыл во Дворец Независимости, чтобы вручить Лукашенко верительную грамоту. Фото: Telegram "Пул Первого".

«Комсомолка» уже сообщала о том, что во вторник, 3 ноября, в Минске послы шести стран и апостольский нунций вручили Александру Лукашенко свои верительные грамоты.

На церемонии во Дворце Независимости Лукашенко сказал представителю Ватикана Анте Йозичу, что Ватикан и Беларусь связаны особыми отношениями, пишет БелТА.

Далее Лукашенко пояснил, что на международной арене и Беларусь, и Ватикан вместе последовательны в продвижении важных инициатив по борьбе с торговлей людьми, противодействию насилию против детей, защите традиционных семейных ценностей.

Еще, по словам Лукашенко, на особом месте в двусторонней повестке между Республикой Беларусь и Ватиканом - вопрос межконфессионального мира.

- Рассчитываем на консолидирующую и конструктивную роль католической церкви в белорусском обществе. Также я подтверждаю нашу заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия со Святым Престолом, - заключил Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко митрополиту БПЦ о главе католиков: «Ездить в Польшу и получать консультации, как разрушать нашу страну, никому не будет позволено».

Митрополит Вениамин встретился с Лукашенко во Дворце Независимости (подробности).

Ватикан о перспективах возвращения архиепископа Кондрусевича в Беларусь: Условия, которые власти хотят навязать, могут быть неприемлемыми.

Глава белорусских католиков более месяца не может вернуться в республику (подробности).