Лукашенко назвал условия, при которых он готов обсуждать ситуацию в Беларуси и вопросы сотрудничества с другими странами

Лукашенко заявил, что готов к сотрудничеству без вмешательства во внутренние дела. Фото: БелТА.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что 3 ноября Лукашенко вручили верительные грамоты послы шести стран и апостольский нунций.

На официальной церемонии Лукашенко обрисовал поствыборную ситуацию в стране, пишет БелТА.

- Калейдоскоп событий 2020 года стал экзаменом не только для действующей власти, но и для всего белорусского общества, - прокомментировал Лукашенко и пояснил. - Сегодня Беларусь переживает непростой период, связанный с защитой своего суверенитета, сохранением стабильности внутри страны и углублением общественного диалога.

Далее он заявил, что белорусские власти «решительно защищают интересы большинства граждан». Здесь последовало уточнение, что речь идет о белорусах, которые проголосовали за единую республику, ее независимость и устойчивость.

- Мы способны эффективно противостоять внешним вызовам и угрозам, обеспечить внутриполитическую стабильность, не допустить гражданского раскола и произвола отдельных радикальных элементов, - уверен Лукашенко.

В заключение Александр Лукашенко заметил, что у белорусского народа есть желание, воля и необходимые инструменты для того, чтобы была восстановлена общественная стабильность, основанная на балансе интересов, сохранении спокойствия и безопасности жизни.

- Мы готовы к взаимодействию со всеми нашими зарубежными партнерами. Готовы обсуждать любые вопросы сотрудничества, включая также и обмен мнениями о ситуации в Беларуси. Но только при условии учета интересов сторон и невмешательства во внутренние дела, - резюмировал Лукашенко.