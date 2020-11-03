Пьяная жительница Браславского района порезала лицо девушке

Девушке не открыли дверь, тогда она разбила окно. Фото: vitebsk.mvd.gov.by.

Все началось с того, что 23-летняя девушка проводила время в кафе вместе с мужем и друзьями. Выпив лишнего, она вышла на улицу и пошла гулять по Браславу, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Она остановилась возле одного из частных домов и стала стучать в двери. В этот момент там находилась только 70-летняя пенсионерка, которая не открыла ей. Тогда девушка разбила два оконных стекла и залезла в дом.

На шум сбежались соседи, которые попытались успокоить незваную гостью. Но та схватила лежащий на столе нож и стала им размахивать. В результате она порезала лицо 25-летней девушке, которая пришла, чтобы помочь соседке.

Нарушительницу задержали сотрудники милиции. Экспертиза показала, что девушка была пьяна - в ее крови обнаружили почти 1,5 промилле.

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