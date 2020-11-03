COVID-19 заболели уже более 47,3 млн людей, и в ВОЗ предупреждает, что в ближайшие месяцы ситуация будет тяжелой

В ВОЗ уверены пандемия коронавируса будет длительным вызовом для всего мира. Фото: Михаил ФРОЛОВ

О том, что мир находится на критическом этапе пандемии, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, информирует БелТА со ссылкой на ТАСС.

Такое заявление подтверждается и официальной статистикой. Так по информации ресурса worldometers.info, аккумулирующего всю официальную информацию, на 3 ноября в мире коронавирусом заболели уже более 47,3 миллиона человек. Скончались от «ковида» более 1,2 миллиона пациентов.

В России с начала пандемии заразились COVID-19 1,65 миллиона человек, в Беларуси - более 100 тысяч.

- В глобальном срезе мы оказались на критическом этапе пандемии COVID-19. Особенно это касается северного полушария. И следующие несколько месяцев будут крайне тяжелыми. Да и уже сейчас некоторые государства оказались в тяжелом положении, - заметила представитель ВОЗ Вуйнович.

По ее словам, темпы заболеваемости продолжают ускоряться. Хотя в то же время число летальных исходов в последний период остается стабильным.

- Руководство ВОЗ призывает все государства принять надлежащие меры по предотвращению новых смертей от коронавируса. Также должны быть защищены мощности системы здравоохранения, по возможности сокращено закрытие школ, - перечислила Вуйнович.

Еще она сообщила, что до конца 2021-го года ВОЗ рассчитывает распространить в мире до 2 миллиардов вакцин от коронавируса, используя механизм COVAX.

- Мы все устали от вируса и ограничений, но он не устал, - констатировала представитель ВОЗ в России, заметив, что пандемия коронавируса будет длительным вызовом для всего мира.

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