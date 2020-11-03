В Минске назначен новый главный архитектор - Ольга Верамей. Что о ней известно?

Ольга Верамей стала главным архитектором Минска. Фото: БелТА.

C 3 ноября комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома возглавляет Ольга Верамей, сообщает minsknews.by.

Известно, что она родилась в Минске, окончила архитектурный факультет БНТУ, затем - Академию управления при Президенте РБ.

Ольга работала в «Минскградо», была начальником управления строительства и архитектуры администрации Московского района, зампредседателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. В начале 2019 года возглавила главное управление градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры.

Кстати, пост главного архитектора Минска уже не в первый раз занимает женщина. В декабре 2019 года на эту должность была назначена Ольга Радченко, которая проработала меньше года. 20 октября 2020 года она покинула должность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подробности кадровой перестановки Лукашенко в МВД и Совбезе: Вакульчика и Барсукова уволили в запас по возрасту

Документы кадровой перестановки в силовых ведомствах появились в сети спустя почти неделю (ПОДРОБНЕЕ...)