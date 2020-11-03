В Гродно пьяный мужчина почитал новости и битой разбил пять автомобилей

Машины находились на неохраняемой автомобильной стоянке возле Октябрьского РОВД в Гродно. Фото: t.me/skgovby

3 ноября ночью мужчина взял в руки деревянную биту и разбил ею пять автомобилей, которые находились на неохраняемой автомобильной стоянке возле Октябрьского РОВД в Гродно. Он был задержан во время того, когда совершал эти противоправные действия.

Следственный комитет сообщает, что позже 37-летний местный житель признался, что, перед тем как все случилось, он у себя дома сидел и употреблял спиртное, в перерывах почитывая новости. Прочтенное ему очень не понравилось. Да так сильно, что гродненец схватил биту и пошел в сторону РОВД, где и совершил преступление.

Следователи осмотрели место преступления, зафиксировали следовую картину, назначили ряд необходимых исследований, допросили потерпевших, изъяли запись камер видеонаблюдения, которые зафиксировали процесс преступления.

В отношении хулигана силовики возбудили уголовное дело по части 1 статьи 339 УК РБ, которая классифицируется как «Хулиганство».

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Гродненец объяснил, что просто проверял потенциал своего аппарата (подробности).