Начальник милиции про ядро протеста в Бресте: «Люди, привыкшие торговать польским ширпотребом, и студенты»

Начальник брестской милиции рассказал, кто в Бресте протестует.

Интервью с начальником брестской милиции опубликовано на сайте МВД. В нем он рассказывает о протестах 9 - 10 августа и о том, в чем специфика именно брестских акций.

- Одной из основных причин, которая спровоцировала протесты здесь, стала пандемия, из-за чего оказалась закрыта западная граница. А ведь для некоторых жителей региона это изменение образа жизни и лишение возможности заработать (как легально, так и в обход правил). Люди, привыкшие торговать польским ширпотребом, остались без денег, но менять в жизни ничего не захотели, хотя могли бы спокойно трудоустроиться в своей стране, - говорит генерал-майор Астрейко.

Среди протестующих милиция в Бресте видит и студентов, которые учатся за границей.

- Из-за ковидных мер пары отменены, оставаться там просто так дорого. А дома заняться нечем, да они этого особо и не желают. И еще одна категория - люди, работавшие за рубежом вахтовым методом, - продолжает начальник УВД. - Это и есть ядро протестных акций в Брестской области.

По его мнению, для всех этих людей Беларусь «не представляет никакого интереса».

Также начальник УВД отметил, что в той части Брестской области, которая относится к центральному Полесью - Лунинец, Столин, протестных акций давно нет, потому что люди трудятся на земле.

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