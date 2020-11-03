Нападающего «Городеи» Шавеля задержали во второй раз. Сейчас он находится в ИВС на Окрестина

28 августа, вечером, на площади Независимости Ростислава уже задерживали. Фото: tribuna.com

1 ноября на Логойском тракте во время мирной акции протеста был задержан футболист, нападающий «Городеи» Ростислав Шавель, сообщает tribuna.com.

Местонахождение cпортсмена установлено. Он в ИВС на Окрестина.

Это не первое его задержание. 28 августа вечером на площади Независимости Ростислава уже задерживали. Тогда до 31 августа спортсмен провел на Окрестина в ожидании суда. После заседания его и остальных осужденных перевели в ЦИП. Там они пробыли одну ночь, после чего были переведены в Жодино. Всего во время первого задержания он отсидел 8 суток.

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Подробности задержания, а также причины и обвинения редакции не известны (подробности).

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«То движение, которое нам преподносят как мирное, давно уже не мирное. По сути дела, идет война, которая, особенно в последние несколько недель, приобрела радикальные, крайне радикальные формы», - заявляет Швед (подробности).