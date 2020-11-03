Лукашенко обсудил с Шейманом сотрудничество со странами Африки

Лукашенко планирует развивать сотрудничество с африканскими странами. Фото: БелТА.

3 ноября Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами президента Виктора Шеймана, сообщает БелТА.

Одной из тем беседы стало развитие торгово-экономического сотрудничества со странами Африки - это направление курирует Шейман.

- Я вижу, что пошли подвижки по продажам техники. Пусть не масштабные, но то, о чем мы договаривались, и то, что планировали, уже какой-то процесс начался. Как обстоят дела? Что влияет негативно на развитие отношений с африканскими государствами? - спросил Лукашенко.

Он подчеркнул, что надо и дальше развивать сотрудничество:

- Это государства, как мы говорим, дальней дуги. Государства, богатые по своим природным ресурсам. Может, где-то мы сможем что-то для себя добывать. Может быть, в обмен на свои товары как-то будем работать.

Виктор Шейман рассказал, что региональные банковские организации, с которыми Беларусь сотрудничает в Африке, постепенно начинают финансировать совместные проекты.

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