Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» является генеральным подрядчиком проекта Фото: Сергей ГАПОН

В объединенную энергосистему Беларуси включен первый энергоблок БелАЭС, сообщается в официальном телеграм-канале Министерства энергетики.

«В 12.03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны», - пишет источник.

Белорусская атомная электростанция с двумя реакторами ВВЭР-1200 общей мощностью 2400 МВт на протяжении нескольких лет строится по российскому проекту «АЭС-2006» около Островца, что в Гродненской области. Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» является генеральным подрядчиком проекта.

7 августа начался график пуска первого энергоблока Белорусской атомной электростанции, когда в реактор загрузили первую тепловыделяющую сборку со свежим ядерным топливом.

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Судя по всему, дедлайн сдачи БелАЭС в промышленную эксплуатацию может быть перенесен. А на площадке в Островце со временем могут построить еще два энергоблока (подробности).